Россия стала 4-й в рейтинге ассоциаций УЕФА в сезоне-2017/18 — это лучший результат в истории

Автор: Владимир Шевелев 0

Ливерпуль - Спартак

УЕФА подвел итоги выступлений национальных ассоциаций в еврокубках в сезоне-2017/18. Россия показала четвертый результат по набранным очкам (12,6 балла) и лучший в своей истории.

Лидер – Англия (20,071), Испания стала второй (19,714), Италия – третья (17,333). Пятой стала Франция (11,5 балла), шестой – Германия (9,857). Замыкают десятку Австрия, Португалия, Украина и Кипр.

Напомним, что в этом сезоне Россию в еврокубках представляли «Спартак», ЦСКА, «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар».

По сумме последних сезонов в рейтинге УЕФА Россия остается шестой, опережая Португалию чуть больше, чем на 6 баллов, и отставая от Франции чуть больше, чем на 3 очка.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт УЕФА

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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