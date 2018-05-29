Артем Ребров: «Хорошо, что Глушаков и Комбаров не поехали в сборную»

Голкипер «Спартака» Артем Ребров высказал мнение по поводу невызова в сборную России своих партнеров по команде. Денис Глушаков и Дмитрий Комбаров не попали в список Станислава Черчесова.

«Может, и хорошо, что Глушаков и Комбаров не поехали в сборную России. Понятно, что для них самих это плохо, но для «Спартака» — хорошо. Даже если взять пример прошлого года, когда Глушаков, Комбаров, Кутепов, Джикия и Самедов вернулись после Кубка конфедераций, практически не отдыхая. После чемпионства и негативного фона со сборной ребята вернулись — сразу новый чемпионат. Сейчас Кутепов, Самедов и Зоба в сборной, но Комбаров и Глушаков здесь. Может быть, для команды это плюс. Будем все вместе, и они это всё переварят, мы всё обсудим. Может быть, ситуация будет лучше, чем в прошлом году, когда игроки вернулись, а сбор уже в разгаре», — отметил Ребров.

Окончательный состав сборной России на чемпионат мира станет известен между 30 мая и 4 июня.

Фото: Global Look Press

Источник: «Foot’больные люди»