Криштиану Роналду: «О будущем будем говорить позднее. Мне было приятно играть за «Реал»

Автор: Дмитрий Темников 0

Криштиану Роналду

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду ответил на вопрос о своем будущем в команде после победы в финале Лиги чемпионов. Португалец отозвался о выступлении за мадридцев в прошедшем времени. 

«О будущем будем говорить позднее. Мне было очень приятно играть за «Реал», а ответ я дам в ближайшие дни. Я наслаждался этим моментом с партнерами. Важно, что мы вместе сотворили историю. Спасибо всем болельщикам», — заявил 33-летний форвард.

Напомним, в финальном матче Лиги чемпионов «Реал» выиграл у «Ливерпуля» (3:1). Для «сливочных» этот европейский успех стал третьим подряд, а Роналду завоевал пятый трофей Лиги чемпионов в своей карьере.

Фото: Global Look Press
Источник: Associated Press

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