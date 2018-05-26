Дэвид Бекхэм – Зидану: «Пожалуйста, обыграйте «Ливерпуль»

Бывший полузащитник «Реала» и «Манчестер Юнайтед» Дэвид Бекхэм обратился к главному тренеру мадридского клуба Зинедину Зидану с просьбой. Англичанин поросил обыграть «Ливерпуль» в финале Лиги чемпионов.

«Я хочу поздравить Зизу. Его успехи невероятны, он был великим игроком, теперь стал таким же великим тренером, настоящим большим боссом – это невероятно.

Желаю Зизу, боссу, президенту и клубу удачи в финале Лиги чемпионов. И, пожалуйста, обыграйте «Ливерпуль». Пожалуйста!» — сказал Бекхэм.

Финальная встреча между «Ливерпулем» и «Реалом» состоится сегодня, 26 мая, в Киеве. Время начала игры – в 21:45 по московскому времени.

Фото: Global Look Press

Источник: Liverpool Echo

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»