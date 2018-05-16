Клеман Лангле станет игроком «Барселоны»

Автор: Юлия Древова 0

Защитник «Севильи» Клеман Лангле продолжит карьеру в «Барселоне». Предполагается, что футболист заключит с каталонским клубом контракт на пять лет. 

Представители сине-гранатовых провели успешную встречу с агентами Лангле. Сумма трансфера за 22-летнего игрока составит 35 млн евро.

Лангле провел в «Севилье» полтора года, попав в эту команду из «Наполи». В нынешнем сезоне он провел в Примере 34 матча, отметившись тремя забитыми мячами и одной результативной передачей.

Фото: Global Look Press
Источник: Mundo Deportivo

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