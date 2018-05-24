В прошлом сезоне «Зенит» заработал от нового стадиона около миллиарда рублей

Илья Кочеврин — советник президента «Зенита» по коммерческой деятельности и коммуникациям. Функционер рассказал о доходах клуба в минувшем сезоне.

– Общий доход от стадиона «Санкт-Петербург» с учетом кейтеринга – примерно около одного миллиарда рублей. Это неплохие показатели, которые мы удвоим в ближайшем сезоне. На уровне России это наивысший результат. У нас высокая проходимость, высокое удержание аудитории.

В силу таких факторов, как статус единственного клуба в городе, стадион с действительно классным потенциалом развития, превосходным полем и условиями для зрителей, мы хотим увеличить наши показатели.

Мы чемпионы во многом. Чемпион – не тот клуб, который выиграл чемпионат. Мы выиграли зрителя, привели его в тот момент, когда в это никто не верил. Мы добились превосходного результата – средняя посещаемость матчей составила 44 тысячи человек.

– Есть информация о том, что часть зрителей приходит на «Зенит» бесплатно. Это правда?

– Нет. Большинство приходят за деньги, иначе бы мы не собрали такой суммы. Меньшинство же составляет около одного процента.

Фото: Global Look Press

Источник: «Спорт-Экспресс»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»