«Спартак» и «Локомотив» интересуются защитником «Зальцбурга» Чалетой-Царом

Защитник «Ред Булл Зальцбург» Дуе Чалета-Цар может продолжить карьеру в России. В трансфере 21-летнего игрока сборной Хорватии заинтересованы «Спартак» и «Локомотив».

Ситуацию может осложнить тот факт, что срок его контракта истекает летом 2021 года, а в соглашении нет опции выкупа.

В завершившемся сезоне хорватский защитник про вел за «быков» 27 матчей в чемпионате Австрии, забил два мяча, сделал одну голевую передачу и получил 10 желтых карточек. Также Дуе Чалета-Цар выступает за сборную Хорватии до 21 года.

Фото: Global Look Press

Источник: Spox

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»