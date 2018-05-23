«Спартак» и «Локомотив» интересуются защитником «Зальцбурга» Чалетой-Царом

Автор: Владимир Шевелев 0

Duje Ćaleta-Car

Защитник «Ред Булл Зальцбург» Дуе Чалета-Цар может продолжить карьеру в России. В трансфере 21-летнего игрока сборной Хорватии заинтересованы «Спартак» и «Локомотив».

Ситуацию может осложнить тот факт, что срок его контракта истекает летом 2021 года, а в соглашении нет опции выкупа.

В завершившемся сезоне хорватский защитник про вел за «быков» 27 матчей в чемпионате Австрии, забил два мяча, сделал одну голевую передачу и получил 10 желтых карточек. Также Дуе Чалета-Цар выступает за сборную Хорватии до 21 года.

Фото: Global Look Press
Источник: Spox

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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