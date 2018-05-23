Астраханский «Волгарь» в следующем сезоне будет выступать в ПФЛ

«Волгарь» из Астрахани не сможет получить необходимые гарантии для участия в ФНЛ. Вероятнее всего, клуб начнет следующий сезон в ПФЛ.

«Министр физической культуры и спорта Астраханской области [Максим Фидуров] собрал общественный совет и на нем объявил, что принято решение играть во второй лиге (ПФЛ).

На данный момент никакой позитивной информации нет, так скажем. По ПФЛ, насколько я узнал вчера, до 14 июня можно подать заявку на расширенную процедуру лицензирования для лиги, и до 30 июня решение будет приниматься, примерно такие были формулировки В принципе понятно, что у нас зона «Юг» будет, но официально все решится позже.

Скорее всего, «Волгарь» не надо будет выступать [на заседании апелляционного комитета РФС], если только ничего не случится, например, найдем спонсоров, тогда у нас еще есть минимальный шанс», – заявил руководитель клуба Денис Саблин.

Ранее РФС отказал «Волгарю» в получении лицензии из-за отсутствия финансовых гарантий, требуемых регламентом ФНЛ. С сентября 2017 года клуб лишился финансирования главного спонсора – российской компании «Газпром», из-за чего вся бюджетная нагрузка легла на руководство региона.

В завершившемся сезоне «Волгарь» занял десятое место в ФНЛ, набрав 45 очков при разнице мячей 40-46.

Фото: Global Look Press

Источник: ТАСС

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»