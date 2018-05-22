Массимо Каррера: «Надеюсь, Сарри не возглавит «Зенит».  Если он останется в «Наполи», то сможет добиться большего»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал информацию о возможном переходе Маурицио Сарри в «Зенит». Каррера посчитал, что его соотечественнику нужно продолжить работу в «Наполи».

«Сарри? Надеюсь, что он не возглавит «Зенит» . А если говорить серьезно, то Маурицио является прекрасным тренером, который улучшал результаты команды с каждым годом. Если Сарри останется в «Наполи», то он сможет добиться большего», — заявил итальянский специалист.

Напомним, в текущем сезоне неаполитанский клуб занял второе место в чемпионате Италии. На протяжении большей части чемпионата небесно-голубые шли на первом месте, но в итоге отстали от «Ювентуса» на 4 очка.

Фото: Global Look Press

Источник: Radio Crc