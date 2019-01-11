Эрик Абидаль заблокировал трансфер Альваро Мораты в «Барселону»

«Барселона» не планирует приглашать нападающего «Челси» Альваро Морату этой зимой. Представитель игрока Хуанма Лопес в этом месяце встречался с представителями нескольких испанских клубов.

Главными претендентами на 26-летнего форварда являются «Севилья» и «Атлетико», однако ранее появилась информация, что арендовать его предложили и «Барселоне». Тем не менее спортивный директор сине-гранатовых Эрик Абидаль исключил возможность данного трансфера.

Одной из причин этого решения является финансовая составляющая – шестимесячная аренда Мораты оценивается в пять миллионов евро. К этой сумме также добавится и его зарплата.

Руководство «Барселоны» планирует подыскать более молодого нападающего, который мог бы учиться у основного центрфорварда каталонцев Луиса Суареса.

Фото: Global Look Press

Источник: El Mundo Deportivo