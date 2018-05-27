Арсен Венгер может продолжить карьеру в Японии

Бывший тренер «Арсенала» Арсен Венгер рассматривает возможность продолжения карьеры в Японии. Французский специалист не собирается завершать тренерскую карьеру.

68-летний специалист в этом месяце покинул «Арсенал» после 22 лет работы в лондонском клубе, но при этом заявил, что завершать тренерскую карьеру не собирается. Венгер уже работал в Японии в сезоне-1995/96, когда возглавлял клуб «Нагоя Грампус», выиграв с клубом Кубок Императора и Суперкубок страны.

Венгеру очень нравилось жить и работать в Стране восходящего солнца. Отмечается, что если французу поступит предложение из Японии, он серьезно обдумает его.

Фото: Global Look Press

Источник: Daily Mail