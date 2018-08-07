«Челси» арендует Матео Ковачича у «Реала»

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

Полузащитник «Реала» Матео Ковачич близок к переходу в «Челси». Стороны практически согласовали аренду 24-летнего хавбека в лондонский клуб.

Накануне появилась информация, что хорват отказался тренироваться с мадридской командой и твердо настаивает на своем уходе.

Аренда Ковачича устроила «Реал», так как клуб сохранит права на футболиста. О трансфере должно быть объявлено уже в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что королевский клуб хочет приобрести у «Челси» голкипера Тибо Куртуа, который, в свою очередь, также отказывается тренироваться со своей командой из-за желания перебраться в Мадрид.

Фото: Global Look Press
Источник: Marca

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