Леандро Паредес и Мауро Икарди не попали в состав сборной Аргентины на ЧМ-2018

Тренерский штаб сборной Аргентины объявил окончательный состав национальной команды на ЧМ-2018. В список Хорхе Сампаоле из 23 человек не попали хавбек «Зенита» Леандро Паредес и форвард «Интера» Мауро Икарди.

Вратари: Серхио Ромеро («Манчестер Юнайтед»), Вилли Кабальеро («Челси»), Франко Армани (Ривер Плейт»);

Защитники: Маркос Рохо («Манчестер Юнайтед»), Федерико Фасио («Рома»), Николас Отаменди («Манчестер Сити»), Маркос Акунья («Спортинг»), Эдуардо Сальвио («Бенфика»), Николас Тальяфико («Аякс»), Габриэль Меркадо («Севилья»), Кристиан Ансальди («Торино»);

Полузащитники: Максимилиано Меса («Индепендьенте»), Хавьер Маскерано («Хэбэй Чайна Форчун»), Мануэль Лансини («Вест Хэм»), Джовани Ло Чельсо, Анхель Ди Мария (оба – «ПСЖ»), Лукас Биглия («Милан»), Эвер Банега («Севилья»), Кристиан Павон («Бока Хуниорс»);

Нападающие: Гонсало Игуаин, Пауло Дибала (оба – «Ювентус»), Лионель Месси («Барселона»), Серхио Агуэро («Манчестер Сити»).

Напомним, на первенстве мира аргентинцы сыграют группе D. Им предстоят матчи с командами Хорватии, Исландии и Нигерии.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный твиттер сборной Аргентины