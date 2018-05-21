Юрий Семин: «Сборная России довольна слаба. Не думаю, что мы выйдем в 1/8 финала»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился ожиданиями от выступления сборной России на домашнем чемпионате мира. 71-летний специалист не верит в выход национальной команды в плей-офф первенства.

«Буду счастлив, если Россия выйдет из группы. Не думаю, что мы выйдем в 1/8 финала, поскольку команда довольно слаба. Оборона сборной постарела, а молодые игроки пока не появились.

Что касается нападающих, то тут тоже есть проблемы. Лучший бомбардир команды Александр Кокорин получил травму и не сыграет на чемпионате мира. Есть Дзагоев и Дзюба, но у них тоже есть свои ограничения. Есть играющий в Испании Денис Черышев, но он не провел ни одной игры в стартовом составе сборной России при подготовке к турниру.

Полузащита с братьями Миранчуками и Головиным выглядит многообещающей, но только в перспективе. Жаль, что Черчесов не вызвал Игоря Денисова, это капитан «Локомотива», – подытожил Семин.

Напомним, российской команде предстоит сыграть с Саудовской Аравией (14 июня), Египтом (19 июня) и Уругваем. Встречи пройдут в Москве, Санкт-Петербурге и Самаре.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Libero