Юрий Семин: «Сборная России довольна слаба. Не думаю, что мы выйдем в 1/8 финала»

Автор: Дмитрий Темников 0

РФПЛ. 29 тур. «Локомотив» — «Зенит» — 1:0. Москва. «РЖД Арена». 5 мая 2018 г.

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился ожиданиями от выступления сборной России на домашнем чемпионате мира. 71-летний специалист не верит в выход национальной команды в плей-офф первенства. 

«Буду счастлив, если Россия выйдет из группы. Не думаю, что мы выйдем в 1/8 финала, поскольку команда довольно слаба. Оборона сборной постарела, а молодые игроки пока не появились.

Что касается нападающих, то тут тоже есть проблемы. Лучший бомбардир команды Александр Кокорин получил травму и не сыграет на чемпионате мира. Есть Дзагоев и Дзюба, но у них тоже есть свои ограничения. Есть играющий в Испании Денис Черышев, но он не провел ни одной игры в стартовом составе сборной России при подготовке к турниру.

Полузащита с братьями Миранчуками и Головиным выглядит многообещающей, но только в перспективе. Жаль, что Черчесов не вызвал Игоря Денисова, это капитан «Локомотива», – подытожил Семин.

Напомним, российской команде предстоит сыграть с Саудовской Аравией (14 июня), Египтом (19 июня) и Уругваем. Встречи пройдут в Москве, Санкт-Петербурге и Самаре.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: Libero

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Фабио Капелло

Фабио Капелло: «После жеребьевки сразу сказал, что Россия на ЧМ выйдет из группы»

Judge

Судьи ЧМ-2018 получат по 57 тысяч евро за каждый матч

Жеребьевка чемпионата мира 2018. Москва. Государственный Кремлевский Дворец. 1 декабря 2017 г.

Станислав Черчесов: «Попробуем составить конкуренцию Германии на ЧМ-2018»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 