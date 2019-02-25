Роджерс, Бенитес и Мартинес – главные претенденты на пост тренера «Лестера»

Руководство «Лестера» выбрало претендентов на пост главного тренера команды после отставки Клода Пюэля. Специалист будет назван в ближайшее время.

В этот список вошли: главный тренер «Селтика» Брендан Роджерс, Рафаэль Бенитес, работающий в «Ньюкасле» и возглавляющий сборную Бельгии Роберто Мартинес.

Впрочем, поскольку все тренеры, входящие в шорт-лист, на данный момент заняты работой, «Лестер» хочет назначить временного тренера до конца сезона, а затем пригласить кого-то из тройки, с кем удастся договориться.

На данный момент «лисы» занимают 12-е место турнирной таблицы АПЛ, набрав 32 очка.

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sports