Роджерс, Бенитес и Мартинес – главные претенденты на пост тренера «Лестера»

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

Бенитес

Руководство «Лестера» выбрало претендентов на пост главного тренера команды после отставки Клода Пюэля. Специалист будет назван в ближайшее время.

В этот список вошли: главный тренер «Селтика» Брендан Роджерс, Рафаэль Бенитес, работающий в «Ньюкасле» и возглавляющий сборную Бельгии Роберто Мартинес.

Впрочем, поскольку все тренеры, входящие в шорт-лист, на данный момент заняты работой, «Лестер» хочет назначить временного тренера до конца сезона, а затем пригласить кого-то из тройки, с кем удастся договориться.

На данный момент «лисы» занимают 12-е место турнирной таблицы АПЛ, набрав 32 очка.

Фото: Global Look Press
Источник: Sky Sports

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