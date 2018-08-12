«Реал» намерен сделать Эдена Азара самым дорогим футболистом в истории

Мадридский «Реал» намерен сделать новое предложение по трансферу полузащитника «Челси» Эдена Азара. «Реал» готов приобрести 27-летнего бельгийского футболиста у лондонского клуба за £ 200 млн (около € 224 млн).

Таким образом, в случае успешного осуществления трансфера, Азар станет самым дорогим игроком за всю историю футбола. На данный момент рекорд принадлежит нападающему французского «ПСЖ» Неймару, перешедшему из «Барселоны» за € 222 млн.

Отмечается, что главный тренер «Челси» Маурицио Сарри выступает против данного перехода, а руководство «Реала» видит в Азаре достойную замену ушедшему в «Ювентус» форварду Криштиану Роналду.

Азар перешел в «Челси» из «Лилля» в 2012 году. В минувшем сезоне английской Премьер-лиги полузащитник принял участие в 34 матчах (28 — в основе), забил 12 голов и отдал 4 результативные передачи.

Фото: Global Look Press

Источник: Daily Express