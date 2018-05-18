IIHF утвердила, что МЧМ-2023 по хоккею пройдет в Новосибирске

Сегодня международная федерация хоккея IIHF утвердила проведение молодежного чемпионата мира 2023 года в Новосибирске. Об этом сообщил президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

«В 10-летнем контракте IIHF и канадской федерацией прописано, в каких странах пройдут все молодёжные чемпионаты мира. И там указано, что в 2023 году турнир пройдёт в Новосибирске. Таким образом, IIHF утвердила проведение турнира», — заявил Третьяк.

Напомним, в последний раз молодежный ЧМ по хоккею проводился в России в 2013 году. Тогда городом-хозяином первенства стала Уфа.

Фото: Global Look Press

Источник: Р-Спорт