IIHF утвердила, что МЧМ-2023 по хоккею пройдет в Новосибирске

Автор: Дмитрий Темников 0

Сегодня международная федерация хоккея IIHF утвердила проведение молодежного чемпионата мира 2023 года в Новосибирске. Об этом сообщил президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк. 

«В 10-летнем контракте IIHF и канадской федерацией прописано, в каких странах пройдут все молодёжные чемпионаты мира. И там указано, что в 2023 году турнир пройдёт в Новосибирске. Таким образом, IIHF утвердила проведение турнира», — заявил Третьяк.

Напомним, в последний раз молодежный ЧМ по хоккею проводился в России в 2013 году. Тогда городом-хозяином первенства стала Уфа.

Фото: Global Look Press
Источник:  Р-Спорт

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