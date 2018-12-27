Лионель Месси: «Ювентус» – мощная команда, и с Криштиану Роналду они стали гораздо сильнее»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси заявил, что «Ювентус» входит в число главных претендентов на победу в Лиге чемпионов в этом сезоне. Также аргентинец отметил, что с приобретением Криштиану Роналду итальянская команда стала еще сильнее.

Групповой этап Лиги чемпионов завершился. Какая команда вам больше всего понравилась: «Ювентус», «Ман Сити», «ПСЖ»?

– Я не видел многих матчей «ПСЖ», потому что мы играли в один день. Но я знаю футболистов, которые играют за этот клуб, и слежу за их выступлением в чемпионате Франции. «Ювентус» – очень мощная команда. Так было и до прихода Роналду, но с ним клуб стал гораздо сильнее. Это серьезный претендент на победу в Лиге чемпионов этого сезона.

«Ман Сити» – очень яркая команда, в клубе собраны высококлассные игроки. «Бавария» снова показывает хороший футбол. Сложно выделить одну команду, поэтому Лига чемпионов так прекрасна, – сказал Месси.

Фото: Global Look Press

Источник: Marca