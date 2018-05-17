Сборная России по хоккею утсупила Канаде в овертайме

Сборная России по хоккею провела четвертьфинальный матч на чемпионате мира. Соперником команды Ильи Воробьева была Канада.

1/4 финала.

Россия — Канада — : (0:1; 2:1; 2:2; 0:1).

0:1 – Парэйко (Макдэвид, Эберле) — 04:45 (4×5),

0:2– Ньюджент-Хопкинс (Макдэвид, Парэйко) — 31:51 (4×5),

1:2 – Михеев (Анисимов, Зайцев) — 32:53,



2:2 – Барабанов (Дадонов) — 37:32,

2:3 — Туррис (Шварц) — 47:10,

3:3 — Андронов (Зайцев, Сошников) — 48:44,

3:4 — Дюбуа (Джост) — 52:36,

4:4 — Анисимов (Григоренко, Зайцев) — 54:34,

4:5 — О’Райлли (Макдэвид, Экблат) — 64:57 (3×4).

Таким образом, российская команда вылетает с ЧМ на стадии 1/4 финала. Впервые с 2013 года наша сборная не вышла в первую четверку на мировых первенствах.

Фото: Global Look Press

Источник: Еженедельник «Футбол»