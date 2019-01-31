Виллиан может перейти в «ПСЖ»

«ПСЖ» хочет подписать вингера «Челси» Виллиана в заключительный день трансферного окна. Агенты футболиста прибыли в Париж на переговоры по поводу возможного трансфера.

Представители бразильца полагают, что «Челси» согласится расстаться с ним за 40 миллионов евро. Действующий контракт Виллиана с лондонским клубом рассчитан до лета 2020 года.

«ПСЖ» рассчитывает заменить Виллианом выбывшего на три месяца из-за травмы Неймара.

Летом интерес к Виллиану проявляла «Барселона», но «Челси» потребовал за игрока 70 миллионов евро, а Маурицио Сарри 11 января заявил, что бразилец не покинет клуб зимой.

Фото: Global Look Press

Источник: UOL Esporte