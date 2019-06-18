Денис Глушаков покинет «Спартак» и получит денежную компенсацию

Полузащитник Денис Глушаков близок к уходу из «Спартака». В ближайшее время красно-белые официально объявят о расторжении контракта с футболистом.

Договор с 32-летним полузащитником истекает в июне следующего года – по контракту зарплата футболиста составляет около 2,7 миллиона евро.

Красно-белые могут предложить вариант, при котором компенсация составит около половины годовой зарплаты – в случае разрыва контракта игрок становится свободным агентом и может переходить в другой клуб без компенсации.

Ранее стало известно, что Денис может продолжить карьеру в «Сочи».

Фото: Global Look Press

Источник: «Спорт-Экспресс»