«Эвертон» расстался с главным тренером Сэмом Эллардайсом

Главный тренер «Эвертона» Сэм Эллардайс объявил о своем уходе из клуба. Контракт со специалистом, рассчитанный до 2019 года, был расторгнут по обоюдному согласию.

Эллардайс возглавил команду в ноябре 2017 года после отставки Рональда Кумана. Под его руководством «ириски» финишировали на восьмом месте в турнирной таблице АПЛ, набрав 49 очков.

Клуб попытается вновь пригласить экс-наставника «Уотфорда» Марку Силва. Кроме того, на вакантное место претендует Серхио Консейсау из «Порту».

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Эвертона»