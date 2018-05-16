«Эвертон» расстался с главным тренером Сэмом Эллардайсом

Автор: Юлия Древова 0

Сэм Эллардайс

Главный тренер «Эвертона» Сэм Эллардайс объявил о своем уходе из клуба. Контракт со специалистом, рассчитанный до 2019 года, был расторгнут по обоюдному согласию. 

Эллардайс возглавил команду в ноябре 2017 года после отставки Рональда Кумана. Под его руководством «ириски» финишировали на восьмом месте в турнирной таблице АПЛ, набрав 49 очков.

Клуб попытается вновь пригласить экс-наставника «Уотфорда» Марку Силва. Кроме того, на вакантное место претендует Серхио Консейсау из «Порту».

Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт «Эвертона»

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Sam Allardyce

«Эвертон» уволил главного тренера

Сердар Азмун

СМИ: за Сердара Азмуна могут побороться британские клубы

Wayne Rooney

Уэйн Руни может продолжить карьеру в MLS

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 