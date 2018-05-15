ЦСКА интересуется нападающим «Халла» Абелем Эрнандесом

Нападающий «Халла» Абель Эрнандес попал в сферу интересов ЦСКА. 27-летний футболист сборной Уругвая летом станет свободным агентом.

«ЦСКА действительно выходил на нас с предложением не так давно. Это очень хорошая команда. Единственная проблема заключалась в том, что их первоначальное предложение оказалось слишком низким по деньгам. К тому же Абелем интересуются многие клубы Англии. Посмотрим, что произойдет», – сообщил агент форварда Оскар Бентанкур.

В нынешнем сезоне футболист провел в Чемпионшипе лишь десять матчей, отметившись восемью забитыми мячами, и пропустил большую часть сезона из-за травмы.

Фото: Global Look Press

Источник: Чемпионат.com