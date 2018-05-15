Мохамед Салах и Эль-Ненни вошли в расширенный список сборной Египта на ЧМ-2018





Главный тренер сборной Египта Эктор Купер объявил расширенный состав национальной команды на чемпионат мира. В список вошли 29 футболистов, шесть из которых будут отсеяны.

Вратари: Эссам Эль-Хадари («Аль-Таавун», Саудовская Аравия), Ахмед Эль-Шенави, Шериф Акрами (оба – «Аль-Ахли»), Мохамед Ауад («Исмаили»);

Защитники: Ахмед Фатхи («Аль-Ахли»), Ахмед Аль-Мухаммади («Астон Вилла», Англия), Мохамед Абдель-Шафи («Аль-Фатех», Саудовская Аравия), Ахмед Хегази, Али Габр (оба — «Вест Бромвич», Англия), Омар Габер («Лос-Анджелес Гэлакси», США), Саад Самир, Айман Ашраф (оба — «Аль-Ахли»), Карим Хафез («Ланс», Франция), Амро Тарек («Орландо Сити», США), Махмуд Хамди («Замалек»);

Полузащитники: Мохамед Эль-Ненни («Арсенал», Англия), Абдалла Саид («КуПС», Финляндия), Махмуд Фадлалла «Шикабала» («Аль-Раэд», Саудовская Аравия), Махмуд Хассан («Касымпаша», Турция), Рамадан Собхи («Сток Сити», Англия), Тарек Хамед, Махмуд Абдель Азиз (оба — «Замалек»), Махмуд Абдель-Монейм («Аль-Иттихад», Саудовская Аравия), Амр Варда («Атромитос», Греция), Сэм Морси («Уиган», Англия);

Нападающие: Мохамед Салах («Ливерпуль», Англия), Маруан Мохсен («Аль-Ахли»), Ахмед Хассан Магуб («Брага», Португалия), Ахмед Гомаа («Аль-Масри»).

Стартовый матч на турнире сборная Египта проведет против команды Уругвая 15 июня в Екатеринбурге. Кроме того, в группе A против них сыграют сборные России и Саудовской Аравии.

Фото: Global Look Press

Источник: ESPN