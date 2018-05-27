Сборная России — победитель детского чемпионата мира

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

Сборная России

В преддверии чемпионата мира — 2018 в однодневном турнире сыграли 12 стран-участниц мундиаля: Австралия, Аргентина, Германия, Дания, Испания, Камерун, Мексика, Польша, Португалия, Россия, Франция и Чили. Чемпионами стали ребята из нашей страны.

Международный детский футбольный турнир «Кубок флагов Мира» прошел 26 мая в Химках.  Накануне турнира в посольстве Германии состоялась жеребьевка «Кубка флагов Мира». Сборная Россия попала в группу С и на предварительном этапе встретилась с командами Германии, Франции и Камеруна. В стадию плей-офф россияне уверенно вышли с первого места, после чего также не допустили ошибок. В финале турнира национальная команда России обыграла сборную Испании со счетом 2:0. Бронзовые медали турнира достались команде Португалии.

Главным судьей турнира стал 83-летний именитый немецкий рефери Вальтер Эшвайлер. За карьеру бывший рефери ФИФА провел 38 еврокубковых матчей, работал на играх с участием бразильца Пеле и аргентинца Диего Марадоны. Эшвайлер был главным судьей финалов Суперкубка-1979 года и Кубка УЕФА-1981, а также финала Кубка обладателей кубков 1982 года.

Фото: Global Look Press
Источник: Чемпионат

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Ruslan Nigmatullin

Руслан Нигматуллин — о Погребняке в сборной: «Павлюченко тоже может вернуться»

«Ливерпуль» разгромил «Рому», «Панатинаикос» отстранили от еврокубков, Германия подала заявку на проведение ЧЕ-2024. Главные новости дня

Артем Дзюба

Дзюба, Ташаев и Чалов войдут в расширенный список сборной России на ЧМ-2018

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 