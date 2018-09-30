Антуан Гризманн: «Серхио Рамос – мой маленький друг, я отношусь к нему с огромным уважением»

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн отреагировал на критику со стороны защитника «Реала» Серхио Рамоса. Недавно форвард «матрасников» заявил, что его уровень мастерства аналогичен уровню Лионеля Месси и Криштиану Роналду, а Рамос на это ответил, что француз «слишком самоуверен в своем невежестве».

«Серхио Рамос – мой маленький друг, я отношусь к нему с огромным уважением. Он пример для детей и выдающийся защитник.

Для меня это игра, я люблю проводить весело время с партнерами и футболистами других команд.

Иногда я кого-то могу подразнить, в этот раз подразнили меня», – сказал Гризманн.

Фото: Global Look Press

Источник: Goal