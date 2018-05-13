Роман Вайнденфеллер: «Дембеле создал неблагоприятную атмосферу в «Боруссии» и даже не забрал свои бутсы, когда ушел»

Вратарь дортмундской «Боруссии» Роман Вайнденфеллер вспомнил об уходе французского нападающего Усмана Дембеле из немецкого клуба.

«Так уходить нельзя. Он создал неблагоприятную атмосферу в команде, и никто не мог его успокоить. Футбол — это не теннис, это командный спорт. Он даже не забрал свои бутсы. Это возмутительно. Не ожидал, что такое вообще возможно. Именно в «Боруссии» Дембеле стал тем игроком, которого захотела купить «Барселона». Но вместо благодарности он решил уйти, бастовал и бросил партнеров по команде. Так не делается, ему просто не хватает воспитания.

Я понимаю: переход в большой клуб, все такое. Но нужно было попытаться найти решение, которое бы устроило всех», — сказал Вайденфеллер.

Напомним, за дортмундцев Дембеле выступал с 2016 по 2017 годы. Прошлым летом «Барселона» заплатила за трансфер 20-летнего форварда 105 млн евро.

Фото: Global Look Press

Источник: www.football-espana.net