Президент «ПСЖ»: «Неймар хочет остаться с нами на 2000 процентов, а имя нового главного тренера будет названо очень скоро»

Автор: Дмитрий Темников 0

Президент «ПСЖ» Насер Аль-Хелаифи ответил на вопрос по поводу возможного ухода нападающего Неймара из команды. Также катарский бизнесмен сказал, когда парижский клуб подпишет соглашение с новым главным тренером.

«Я знаю точно: Неймар хочет остаться с нами на 2000 процентов. Испанские СМИ с октября пишут, что он недоволен. Это все неправда. Я не отвечаю на слухи. Конечно, он хочет остаться здесь. Он игрок «ПСЖ».

Мы назовем имя нового тренера скоро, очень скоро. Возможно, уже завтра или послезавтра. Немного поиграем с журналистами», — заявил Аль-Хелаифи.

Напомним, по итогам прошедшего сезона «горожане» в очередной раз выиграли все национальные титулы — чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции, а также Кубок французской лиги. Однако из-за вылета «ПСЖ» из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала было решено расторгнуть контракт с главным тренером Унаи Эмери.

Фото: Global Look Press
Источник: Le Figaro

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