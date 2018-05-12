Антуан Гризманн выбрал «Барселону»

Автор: Владимир Шевелев 0

Antoine Griezmann

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн летом перейдет в «Барселону». Форвард отказал остальным конкурентам.

Каталонский клуб уведомил мадридцев, что выкупит 27-летнего француза, когда его отступные 1 июля снизятся с 200 до 100 миллионов евро. Гризманн, приняв предложение «Барселоны», сообщил об этом всем клубам, которые были заинтересованы в нем.

На форварда претендовали «Манчестер Юнайтед», «Реал», «ПСЖ» и другие команды.

В текущем сезоне Антуан Гризманн провел за мадридцев 30 матчей в испанской Примере, забил 19 мячей и отдал 8 голевых передач.

Фото: Global Look Press
Источник: Mundo Deportivo

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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