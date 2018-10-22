Жозе Моуринью: «Мое будущее в «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью заявил, что хочет продолжать работу в английском клубе. В «Реал» португальский специалист не собирается.

Ранее сообщалось, что руководство «Реала» может вновь пригласить на пост главного тренера Моуринью после отставки Хулена Лопетеги. Португальский специалист возглавлял «Реал» с 2010 по 2013 год.

«Мое будущее здесь. У меня есть контракт, и до последнего дня моего соглашения я буду думать только о «Манчестер Юнайтед».

Я бы хотел продолжить работу в клубе и после того, как закончится текущий контракт», – сказал Моуринью.

Фото: Global Look Press

Источник: ESPN