Жозе Моуринью: «Мое будущее в «Манчестер Юнайтед»

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

Жозе Моуринью

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью заявил, что хочет продолжать работу в английском клубе. В «Реал» португальский специалист не собирается.

Ранее сообщалось, что руководство «Реала» может вновь пригласить на пост главного тренера Моуринью после отставки Хулена Лопетеги. Португальский специалист возглавлял «Реал» с 2010 по 2013 год.

«Мое будущее здесь. У меня есть контракт, и до последнего дня моего соглашения я буду думать только о «Манчестер Юнайтед».

Я бы хотел продолжить работу в клубе и после того, как закончится текущий контракт», – сказал Моуринью.

Фото: Global Look Press
Источник: ESPN

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