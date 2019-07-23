Полузащитник ПСВ Гастон Перейра может перейти в «Спартак» за 15 млн евро

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

24-летний хавбек ПСВ Гастон Перейро близок к переходу в «Спартак». Клубы уже согласовали условия трансфера.

ПСВ получит за полузащитника сборной Уругвая 15 миллионов евро. «Спартак» готов принять личные финансовые запросы футболиста и предложить соответствующую им зарплату. Однако пока не до конца ясно, сможет ли московский клуб достичь согласия с агентом игрока Пако Касалем и удовлетворить его требования.

ПСВ столкнулся с трудностями в переговорах с агентом, когда полузащитник переходил в эйндховенскую команду в 2015 году.

По итогам четырех сезонов в Голландии на счету Перейро в общей сложности 42 гола в лиге.

Фото: Global Look Press
Источник: De Telegraaf

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