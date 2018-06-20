«Боруссия» Д не будет выкупать Миши Батшуайи у «Челси»

Нападающий «Челси» Миши Батшуайи, выступавший с января на правах аренды за дортмундскую «Боруссию», вернется в лондонский клуб. «Шмели» отказались выкупать контракт 24-летнего бельгийца.

Батшуайи перешел из «Челси» в «Боруссию» в январе на правах аренды. В апреле 24-летний бельгиец получил травму лодыжки и был вынужден пропустить оставшуюся часть сезона.

Лондонцы оценили трансфер в 40 миллионов евро, но «Боруссия» не готова выплатить такую сумму.

Батшуайи провел в составе «Боруссии» 14 матчей в различных турнирах и забил 9 мячей. Форвард был включен в состав сборной Бельгии на чемпионат мира.

Фото: Global Look Press

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