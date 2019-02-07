«Бавария» объявила о трансфере 19-летнего нападающего Янн-Фите Арпа

«Бавария» объявила о договоренности с «Гамбургом» по трансферу нападающего Янна-Фите Арпа. Немец переедет в Мюнхен либо уже ближайшим летом, либо с сезона-2020/21.

Решение, когда именно покинуть «Гамбург», примет сам футболист. Сумма трансфера составила € 2,5 млн.

19-летний Арп является воспитанником «Гамбурга». В нынешнем сезоне Арп в составе «Гамбурга» провел во второй Бундеслиге 11 матчей (4 — в основном составе), в которых отметился одной результативной передачей.

Также на его счету три матча за первую команду «Гамбурга» в Кубке Германии, в которых он стал автором одного забитого мяча, а также отдал одну результативную передачу. Сыграл 19 матчей за сборную Германии U17 и забил 18 мячей.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт «Баварии»