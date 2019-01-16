«Зенит» планирует активировать опцию продления контракта с Браниславом Ивановичем

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

Иванович

Защитник Бранислав Иванович может продлить контракт с «Зенитом». Петербургский клуб собирается активировать опцию контракта на год с 34-летним игроком.

Такой пункт есть в действующем соглашении серба, которое рассчитано до конца июня этого года. Если «Зенит» активирует эту опцию, Иванович проведет в команде сезон-2019/20.

Иванович перешел в «Зенит» в февраля 2017-го на правах свободного агента.

На счету игрока 75 матчей в составе петербуржцев во всех турнирах, в которых он забил 6 голов.

Фото: Global Look Press
Источник: «Спорт-Экспресс»

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