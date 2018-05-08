Лоран Косельни после операции не выйдет на поле раньше декабря

Защитник лондонского «Арсенала» Лоран Косельни выпадет из игры на ближайшие полгода из-за травмы. Именно такой срок понадобится ему для восстановления после операции.

Капитан «канониров» получил повреждение ахиллова сухожилия в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы с мадридским «Атлетико» (0:1).

Как сообщалось ранее, французский футболист уже не сумеет помочь своей национальной сборной на чемпионате мира-2018, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Напомним, что в ее составе Косельни уже становился вице-чемпионом Европы-2016.

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sports