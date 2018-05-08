Андрес Иньеста готов заиграть в чемпионате Австралии

Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста, который по окончании сезона покинет клуб, продолжает получать предложения по продолжению карьеры. Капитан сине-гранатовых может перебраться в Австралию.

Хавбеку нравится идея попробовать себя в австралийской А-лиге, поскольку он считает эту страну подходящей для спокойной и размеренной жизни своей семьи.

Кроме того, интерес к 33-летнему испанцу проявляет японский клуб «Виссел Кобе». Однако, по информации Sport.es Иньеста еще не получал оттуда конкретного предложения.

Ранее стало известно, что переход испанца в китайский «Чунцин Лифань» не состоится.

Фото: Global Look Press

Источник: Sport.es