Турецкая прокуратура запросила для Арды Турана 12,5 лет заключения

Полузащитник «Истанбула» Арда Туран может попасть в тюрьму. Турецкая прокуратура запросила для него 12 с половиной лет заключения.

Его обвиняют в нарушении ряда статей турецкого уголовного кодекса, в частности: домогательства сексуального характера, намеренное нанесение травм, угроза общественной безопасности и владение оружием без разрешения.

Заявление основано на показаниях турецкого певца Беркая Шахина. Напомним, сообщалось, что Туран приставал к жене певца, а позже подрался с самим Беркаем. После этого он приехал к нему в больницу и извинился, предложив его застрелить.

В марте 2018 года Туран пригрозил журналисту разбить голову за вопросы его жене. А в мае напал на судей в матче чемпионата Турции и был дисквалифицирован на 16 матчей.

Фото: Global Look Press

Источник: CNN Turk