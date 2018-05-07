Алекс Фергюсон находится в реанимационном отделении

Знаменитый тренер «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон в субботу перенес операцию после кровоизлияния в мозг. Сейчас 76-летний шотландец находится под наблюдением врачей.

По некоторым данным, Фергюсон остается в клинике Солфорд-Ройал в отделении реанимации после перенесенного инсульта. Никакие дополнительные данные о состоянии Фергюсона не сообщаются.

Напомним, сэр Алекс работал главным тренером в «Манчестер Юнайтед» с 1986 по 2013 годы. За это время «красные дьяволы» 13 раз выиграли чемпионат Англии, 10 раз становились обладателями Суперкубка страны, 5 раз — Кубок Англии, 4 раза — Кубок футбольной лиги, а также дважды становились победителями Лиги чемпионов и в 1991 году выигрывали Кубок обладателей кубков.

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sports