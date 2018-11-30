«Краснодар»: «Мы попросили «Матч ТВ» перенести встречу «Краснодар» – «Урал» на более позднее время. Они могли это сделать, но отказались»

Пресс-служба «Краснодара» сообщила, что «Матч ТВ» отказался идти клубу на встречу. Телеканал не захотел переносить начало встречи 16-го тура премьер-лиги «Краснодар» — «Урал» на более позднее время.

«Напряженный игровой график отнимает много сил и эмоций. Вчера мы завершили лигоевропейский матч позже других клубов премьер-лиги, а следующую игру чемпионата в воскресенье начнем раньше всех. Мы попросили «Матч ТВ» перенести встречу «Краснодар» – «Урал» на более позднее время. Они могли это сделать, но отказались. Футболисты не получат дополнительные часы на восстановление. Мы не удивлены такому отношению и надеемся только на вас, наших преданных болельщиков», – написано в инстаграме «Краснодара».

Напомним, встреча «Краснодар» – «Урал» состоится в воскресенье, 2 декабря. Начало – в 14:00 по московскому времени.

Фото: Global Look Press

Источник: инстаграм «Краснодара»