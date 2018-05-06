Премьер-лига, 29-й тур. ЦСКА забил шесть безответных мячей «Арсеналу», Чалов оформил хет-трик

ЦСКА разгромил «Арсенал» у себя дома. Первые пять мячей «армейцы» забили в первом тайме.

Премьер-лига. 29-й тур

ЦСКА — АРСЕНАЛ — 6:0 (5:0).

Москва. 6 мая.

Стадион «ВЭБ-Арена».

Судья: Кирилл Левников (Санкт-Петербург).

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Набабкин, Игнашевич, В. Березуцкий, Кучаев (Бистрович, 31), Натхо, Головин (Жамалетдинов, 76), Муса, Витиньо, Чалов (Хосонов, 89).

«Арсенал»: Обухов, Беляев, Сунзу, Альварес, Берхамов, Горбатенко, Ткачев, Александров, Чаушич, Дзюба, Кангва (Хагуш, 59).

Голы: 1:0 — Чалов (2), 2:0 — Муса (11), 3:0 — Чалов (21), 4:0 — Головин (40), 5:0 — Чалов (43), 6:0 — Муса (49).

Предупреждения: Александров (36).

12 (11) удары(в створ) 5 (2)

6 фолы 9

6 угловые 2

55 % владения мячом 45

Тренерский штаб «Арсенала» выпустил на матч несколько резервных игроков, в том числе и вратаря Обухова. В итоге первый мяч голкипер пропустил уже на 2-й минуте — олтичился Чалов. В первом тайме Обухов вытащил мяч из сетки своих ворот еще 4 раза, а Чалов оформил хет-трик. Во втором тайме ЦСКА увеличил преимущество до 6 голов и не позволил распечатать ворота Акинфеева. «Армейцы» набрали 55 очков и сместили с третьей строчки в турнирной таблице «Краснодар». За тур до конца красно-синие отстают от второго «Спартака» на 1 балл. Туляки же потеряли очки в третьем матче из четырех последних. В гостях команда Божовича не побеждает с 9 марта.

Фото: пресс-служба ПФК ЦСКА

Источник: Еженедельник «Футбол»