Эдинсон Кавани: «Модрич провел отличный сезон, но Варан заслуживает «Золотого мяча»

Нападающий «ПСЖ» и сборной Уругвая Эдинсон Кавани рассказал, кто должен стать обладателем «золотого мяча» по итогам 2018 года. По его мнению, это защитник мадридского «Реала» и национальной команды Франции Рафаэль Варан.

«Золотой мяч» вполне может получить Варан. Мне кажется, должен победить французский футболист. Есть разные варианты: Гризманн, Мбаппе, другие игроки. Они отлично показали себя в прошлом сезоне.

Лука Модрич? Он провел отличный сезон, но Варан выиграл Лигу чемпионов и чемпионат мира. Модрич дошел до финала мирового первенства, но Варан заслуживает большего» , — сказал Кавани.

Фото: Global Look Press

Источник: RMC Sport