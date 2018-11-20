Эдинсон Кавани: «Модрич провел отличный сезон, но Варан заслуживает «Золотого мяча»

Автор: Роман Шлуинский 0

Нападающий «ПСЖ» и сборной Уругвая Эдинсон Кавани рассказал, кто должен стать обладателем «золотого мяча» по итогам 2018 года. По его мнению, это защитник мадридского «Реала» и национальной команды Франции Рафаэль Варан. 

«Золотой мяч» вполне может получить Варан. Мне кажется, должен победить французский футболист. Есть разные варианты: Гризманн, Мбаппе, другие игроки. Они отлично показали себя в прошлом сезоне.

Лука Модрич? Он провел отличный сезон, но Варан выиграл Лигу чемпионов и чемпионат мира. Модрич дошел до финала мирового первенства, но Варан заслуживает большего» , — сказал  Кавани.

Фото: Global Look Press
Источник:  RMC Sport

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