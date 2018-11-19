Лидер «Локомотива» может продолжить карьеру в Турции

Полузащитник московского «Локомотива» Мануэль Фернандеш может продолжить карьеру в турецкой Суперлиге. Футболист может перейти в «Галатасарай».

Агент 32-летнего футболиста Паулу Барбоза обратился к руководству «Галатасарая» с предложением подписать с его клиентом контракт в преддверии истечения соглашения с «железнодорожниками» летом 2019 года.

В турецком клубе еще не приняли решения относительно Фернандеша и не дали ответа его агенту в связи с постоянным вниманием со стороны УЕФА, который следит за соответствием «Галатасарая» правилам финансового фэйр-плей.

В нынешнем сезоне португалец принял участие в 13 матчах Российской Премьер-Лиги. Футболист забил 3 мяча и отдал 2 результативные передачи.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Milliyet