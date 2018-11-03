Хосеп Гвардиола: «Не думаю, что Фергюсон смог бы провести в «Барселоне» 25 лет»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал высказывание бывшего наставника «Манчестер Юнайтед» Алекса Фергюсона. Английский специалист сказал, что не понимает, почему Гвардиола покинул «Барселону» и не остался в клубе на 25 лет.

«Могу понять, почему он сказал об этом, но футбол в Англии совсем другой. Здесь действительно можно провести 20 лет подряд в одном клубе. На протяжении недели я практически не вижу журналистов, они не в курсе, что происходит внутри команды. У нас было много проблем в клубе, в раздевалке, с игроками, иногда приходится быть жестким, но ничего не утекает в прессу.

В «Барселоне», например, или в «Баварии» все, что происходит внутри, на следующий день будет на всех обложках газет. В Англии гораздо удобнее. Не думаю, что сэр Алекс Фергюсон смог бы провести в «Барселоне» 25 лет», — сказал Гвардиола.

Фото: Global Look Press

Источник: BBC