Премьер-лига. 29-й тур. «Динамо» побеждает «Тосно» и сохраняет место в РФПЛ

В матче 29-го тура встречались «Тосно» и московское «Динамо». Обе команды вели борьбу за выживание.

Премьер-лига. 28-й тур.

ТОСНО – ДИНАМО – 1:2 (0:0)

Санкт-Петербург. 5 мая.

Стадион: «Петровский». 9 774 зрителя.

Судья: Павел Кукуян (Сочи)

«Тосно»: Юрченко, Сухарев, Миюшкович, Маргасов, Дугалич, Галиулин (Труич, 86), Палиенко (Жигулев, 75), Мирзов, Нуну Роша (Скворцов, 65), Полетанович, Рикардиньо.

«Динамо»: Шунин, Козлов, Шуньич, Хольмен, Рауш, Ташаев, Соу, Панченко (Рыков, 84), Черных (Морозов, 46), Теттех, Луценко (Соснин, 90).

Голы: 0:1 – Шуньич (56), 1:1 – Мирзов (68), 1:2 – Панченко (79).

Предупреждения: Мирзов (5), Палиенко (50), Морозов (54). Шуньич (81), Дугалич (85), Юрченко (90).

10 (5) удары (в створ) 8 (6)

10 фолы 19

3 угловые 5

3 офсайды 2

48 % владения мячом 52

Аутсайдеры чемпионата в очной встрече выясняли, у кого больше шансов на сохранение места в РФПЛ. Первый тайм прошел в равной борьбе и голов не принес. Вторая половина ознаменовалась голом гостей – защитник Тони Шуньич воспользовался передачей Луценко. Через 12 минут «Тосно» отыгралось – Резван Мирзов воспользовался пасом Рикардиньо – 1:1. Однако «Динамо» нашлось с ответом. На 78-й минуте лучший форвард бело-голубых Кирилл Панченко забил свой пятый мяч в сезоне. 1:2 – «Динамо» остается в РФПЛ на следующий сезон.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Еженедельник «Футбол»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»