Лига Европы. 1/2 финала. «Атлетико» минимально выиграл у «Арсенала»

Состоялся ответный матч 1/2 финала Лиги Европы между «Атлетико» и «Арсеналом». Испанский клуб забил единственный гол во встрече и вышел в финал турнира.

Лига Европы. 1/2 финала

АТЛЕТИКО — АРСЕНАЛ — 1:0 (1:0)

Мадрид. 3 мая.

Стадион «Ванда Метрополитано».

Судья: Джанлука Рокки (Италия).

«Атлетико»: Облак, Годин, Хименес, Томас Парти (Савич, 90), Эрнандес, Габи, Сауль, Коке, Витоло (Корреа, 74), Гризманн, Диего Коста (Торрес, 90).

«Арсенал»: Оспина, Бельерин, Монреаль, Мустафи, Косельни (Чемберс, 11), Джака, Уилшир (Мхитарян, 68), Рэмси, Озил, Ляказетт, Уэлбек.

Голы: 1:0 — Коста (45).

Предупреждения: Уилшир (42), Габи (52), Монреаль (58), Сауль (70), Мустафи (78), Коста (78),

14 (6) удары (в створ) 5 (1)

13 фолы 12

6 угловые 4

0 офсайды 1

52 % владения мячом 48

Первый матч — 1:1

Как и в первом матче противостояния, на стартовых минутах случилось знаковое событие: на 11-й минуте Косельни получил травму на ровном месте, в результате чего футболиста английского клуба пришлось уносить на носилках. Игра продолжилась в грубой манере: уже через несколько минут Гризманну рассекли голову в результате борьбы за мяч. Сама игра проходила с поочередным преимуществом обеих команд, но счет открыл испанский клуб: в компенсированное к первому тайму время лондонцы пропустили атаку соперника с их половины поля, в результате которого Гризманн принял мяч и выдал пас в пустую зону на Косту, а тот расстрелял ворота Оспины с близкого расстояния. Во второй 45-минутке игроки «Атлетико» не дали гостям провести ни одной голевой атаки и сумели выйти в пятый за последние десять лет финал еврокубка (в решающий матч Лиги Европы — в третий раз).

Фото: официальный твиттер «Атлетико»

Источник: еженедельник «Футбол»