Сергей Прядкин: «С сезона-2020/21 лимит на легионеров в нынешнем виде отменяется»

Президент РФПЛ Сергей Прядкин ответил на вопрос о лимите на легионеров. В скором времени он может быть отменен.

– Не так давно Евгений Гинер сказал, что лимит на легионеров отменят. Есть ли у вас такая информация?

– На два сезона мы оставляем лимит текущий. А с сезона-2020/21 лимит в нынешнем виде [«6+5»] отменяется, будет лимит на заявку. Евгений Леннорович это подразумевал, – сказал функционер.

В нынешнем виде лимит на легионеров ограничивает число иностранцев, которые могут одновременно находиться на поле в составе одной команды, а не количество легионеров в заявке клуба на сезон.

Фото: Global Look Press

Источник: «Спорт-Экспресс»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»