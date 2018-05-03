Сергей Прядкин: «С сезона-2020/21 лимит на легионеров в нынешнем виде отменяется»

Автор: Владимир Шевелев 0

Sergey Pryadkin

Президент РФПЛ Сергей Прядкин ответил на вопрос о лимите на легионеров. В скором времени он может быть отменен.

– Не так давно Евгений Гинер сказал, что лимит на легионеров отменят. Есть ли у вас такая информация?

– На два сезона мы оставляем лимит текущий. А с сезона-2020/21 лимит в нынешнем виде [«6+5»] отменяется, будет лимит на заявку. Евгений Леннорович это подразумевал, – сказал функционер.

В нынешнем виде лимит на легионеров ограничивает число иностранцев, которые могут одновременно находиться на поле в составе одной команды, а не количество легионеров в заявке клуба на сезон.

Фото: Global Look Press
Источник: «Спорт-Экспресс»

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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