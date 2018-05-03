Ассистент Массимо Карреры Роман Пилипчук покинет «Спартак» после сезона

Ассистент главного тренера «Спартака» Роман Пилипчук покинет клуб по окончании сезона. Специалист работал с красно-белыми с 2016 года, войдя в штаб Дмитрия Аленичева.

«Решение о том, чтобы после этого сезона возобновить самостоятельную работу, вызревало у меня давно. Оно никак не зависело от итогов чемпионата России, поэтому и решил сказать об этом сейчас, а не после завершения первенства. До «Спартака» я уже работал самостоятельно, за эти два года набрал знаний и опыта – и чувствую в себе силы, чтобы вновь стать главным тренером, но теперь уже на новом уровне.

Очень благодарен руководителям «Спартака», благодаря которым я стал частью чемпионского коллектива. Спасибо Леониду Федуну, Сергею Родионову, Александру Жиркову, Наилю Измайлову, а также Дмитрию Аленичеву, которому я изначально пришёл помогать. Все эти люди поверили в мои знания, а я отдавал команде всё, что было в моих силах.

Не хотел бы, чтобы кто-то истолковал мой уход и нынешнее заявление о нем превратно. Подчеркиваю: «Спартак» стал для меня родной командой, в оставшихся до конца чемпионата турах я сделаю всё, что от меня потребуется, чтобы мы завершили первенство на максимально высоком месте», — отметил Пилипчук.

51-летний наставник уже был главным тренером украинский «Олимпик», молодежную сборную Таджикистана и латвийский «Спартак.

Фото: Global Look Press

Источник: Спорт-Экспресс