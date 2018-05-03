«Авангард» пройдет процедуру лицензирования для выступления в еврокубках в особом порядке

Курский «Авангард» будет получать лицензию непосредственно в УЕФА. Команда может получить возможность выступать в еврокубках в следующем сезоне, поэтому должна пройти соответствующую процедуру.

Как правило, клубы проходят лицензирование в РФС. Однако курянам позволили напрямую обратиться в европейский союз. У этой организации есть права вмешиваться в процесс при экстренных условиях, каковым и стало попадание «Авангарда», выступающего в ФНЛ, в финал Кубка России.

Напомним, что матч между «Тосно» и «Авангардом» пройдет 9 мая в Волгограде. Обе команды ни разу не играли в Лиге Европы, поэтому им было бы сложно получать лицензию через РФС.

Фото: Global Look Press

Источник: Чемпионат.com