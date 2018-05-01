Массимо Каррера может заменить Аллегри в «Ювентусе»

Автор: Владимир Шевелев 0

РФПЛ. 21 тур. «Локомотив» — «Спартак» — 0:0. Москва. «РЖД Арена». 4 марта 2018 г.

Руководство «Ювентуса» намерено заранее договориться с главным тренером московского «Спартака» Массимо Каррерой. Наставник красно-белых может возглавить туринскую команду в случае ухода нынешнего наставника Массимилиано Аллегри.

По информации источника, генеральный директор «Ювентуса» Джузеппе Маротта не хочет оказаться неподготовленным к уходу Аллегри из туринской команды. Сообщается, что Маротта заинтересован заранее получить от Карреры согласие на тренерскую работу в «Ювентусе», что даст некоторые гарантии.

Аллегри работает с «Ювентусом» с 2014 года и трижды подряд завоевывал титулы чемпиона и обладателя Кубка Италии.

Массимо Каррера играл за «Ювентус» с 1991 по 1996 год. В текущем сезоне «Спартак» под руководством итальянского специалиста занимает второе место в РФПЛ, набрав 53 очка после 28 туров.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: Спорт-Экспресс

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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