Рияд Марез: «Для первого гола за «Манчестер Сити» понадобилось время, но я знал, что это случится»

Полузащитник «Манчестер Сити» Рияд Марез прокомментировал победу над «Кардиффом» (5:0) в матче 6-го тура английской Премьер-лиги. Алжирский футболист оформил дубль, забив первые голы в составе «горожан».

«Мы знали, что после матча в Лиге чемпионов нам будет трудно, но тренер сказал, что мы должны быть готовы. Играть на выезде всегда непросто, особенно против «Кардиффа».

Мы хорошо справились, с самого начала взяли игру под контроль. Думаю, мы заслужили победу.

Я даже не предполагал, что смогу забить 50 голов в Англии, я очень рад забить первый гол за команду. Понадобилось время, но я знал, что это рано или поздно случится. Буду стараться помогать команде всем, чем смогу», — сказал Марез.

Фото: Global Look Press

Источник: BBC